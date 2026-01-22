Kanarya İtalya'da coştu! Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko: 80-85 | MAÇ SONUCU

Mücadeleye dengeli başlayan iki takım arasında ilk periyot 25-22 Virtus Bologna üstünlüğüyle geçilirken, ev sahibi ekip devre arasına da 47-40 önde girdi. Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan Fenerbahçe Beko, periyodu 65-60 üstün tamamladı. Son bölümde skor avantajını koruyan sarı-lacivertliler, parkeden galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Horton-Tucker 28 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Biberovic 15, De Colo 12 ve Jantunen 8 sayıyla galibiyete katkı verdi. Virtus Bologna'da ise Edwards'ın 35 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Karşılaşmanın son saniyelerinde Virtus Bologna'dan Hackett, beş faulle oyun dışı kaldı.