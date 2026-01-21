Aslan potada mağlup! Galatasaray - Le Mans: 83-90 | MAÇ SONUCU

Üçüncü periyotta Galatasaray farkı eritmeye çalışsa da son çeyrekte yapılan top kayıpları ve savunma zaafları, sarı-kırmızılıların geri dönüşüne izin vermedi. Mücadele Le Mans Sarthe Basket'in 90-83 üstünlüğüyle sona erdi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezinde oynanan karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı. İlk periyotta etkili hücum eden Le Mans, farkı çift hanelere çıkararak periyodu 31-19 önde kapattı. Devre arasına da 57-43 üstünlükle giden Fransız ekibi, maç boyunca skor avantajını korudu.

Galatasaray bir sonraki maçında Rytas'a konuk olacak (AA)

Galatasaray MCT Technic'te White Jr. 22 ve McCollum 21 sayıyla takımının en skorer isimleri oldu. Palmer Jr. ise 13 sayı ile katkı verdi.

Le Mans cephesinde Berhanemeskel 15, Thomas 14, Williams ve Hudgins 13'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Peter Praksch (Macaristan), Michal Proc (Polonya)

Beş faulle çıkan:34.03 Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic)