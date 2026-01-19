İki dev NBA Europe'a katılacak!

NBA başkanı Adam Silver, planlanan NBA Europe ligi kapsamında Manchester City ve Manchester United ile görüşmeler yaptığını doğruladı. Ancak her iki kulübün de bu projede yer almasının beklenmediği belirtildi.



Silver ayrıca Real Madrid ve Barcelona başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen basketbol kulüpleriyle de temas kurduklarını açıkladı. Silver, kıta genelinde kurulması planlanan ligde köklü kulüplerle yeni franchise'ları bir araya getirmeyi hedefliyor.



Silver, BBC Sport'a yaptığı açıklamada Manchester City ve Manchester United ile NBA Europe projesi hakkında görüşmeler gerçekleştirdiğini doğruladı. Ancak BBC Sport'un haberine göre, proje hayata geçse dahi bu iki İngiliz futbol devinin bir basketbol takımıyla ligde yer alması beklenmiyor.



Bu görüşmeler, NBA'in Avrupa'da kalıcı bir basketbol ligi kurma planlarının bir parçası olarak yürütülüyor. Söz konusu ligin, en erken 2027-28 sezonunda başlaması ihtimali bulunuyor.



Şu an için NBA Europe olarak adlandırılan lig, en fazla 16 takımdan oluşabilir. Bu takımlar arasında hem yeni oluşturulacak franchise'ların hem de mevcut basketbol kulüplerinin yanı sıra, hâlihazırda basketbol şubesi olsun ya da olmasın bazı futbol kulüplerinin yer alması planlanıyor.



Silver, Real Madrid ve FC Barcelona gibi Avrupa basketbolunun dev kulüpleriyle de görüştüğünü doğrularken, Paris Saint-Germain futbol kulübüyle de temas kurulduğunu ifade etti.



Amaç, Avrupa'nın köklü basketbol kültürünü yeni franchise'larla birleştirerek, kıta genelinde basketbolun büyümesini sağlayacak güçlü bir lig oluşturmak.



"Bu sürecin bu kadar uzun sürmesinin nedenlerinden biri de herkesle konuşuyor olmamız," diyen Silver, BBC Sport'a şu açıklamayı yaptı:

"Paris Olimpiyatları döneminde bu konuyu kamuoyunda konuşmaya başladım ve herkesle temas kurduğumuzdan emin olmak istedik. İlgilenen tüm taraflarla görüştük, her alanı ve her fırsatı değerlendirdik."



Silver, NBA Europe'un Avrupa spor kültürüne saygı duymayı hedeflediğini vurgularken, aynı zamanda futbol taraftarlarının tutkusunu basketbola taşıyabilecek bir yapı kurmak istediklerinin altını çizdi.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler