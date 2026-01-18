Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe Beko - TOFAŞ: 90-82 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında sahasında ağırladığı TOFAŞ’ı 90-82 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla sonuca gitmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe Beko ligde 14. galibiyetini alırken, TOFAŞ ise 8. yenilgisini yaşadı.
İlk periyodu 23-19 geride kapatan Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele aldı ve soyunma odasına 45-38 üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta farkı açan ev sahibi ekip, son bölüme 68-59 önde girdi. Final periyodunda TOFAŞ'ın çabasına rağmen skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, parkeden 90-82 galip ayrıldı.
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe Beko'da skor yükünü paylaşan bir oyun öne çıkarken, Horton-Tucker (15 sayı), Metecan Birsen (11), Bacot (10), Biberovic (10) ve Jantunen (10) çift haneli skorlara ulaştı.
TOFAŞ cephesinde ise Floyd 14 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
SALON VE İSTATİSTİKLER
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Ali Şakacı, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök
PERİYOT SKORLARI:
1. Periyot: 19-23
2. Periyot: 45-38
3. Periyot: 68-59