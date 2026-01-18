Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe Beko - TOFAŞ: 90-82 | MAÇ SONUCU

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla sonuca gitmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe Beko ligde 14. galibiyetini alırken, TOFAŞ ise 8. yenilgisini yaşadı.

İlk periyodu 23-19 geride kapatan Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele aldı ve soyunma odasına 45-38 üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta farkı açan ev sahibi ekip, son bölüme 68-59 önde girdi. Final periyodunda TOFAŞ'ın çabasına rağmen skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, parkeden 90-82 galip ayrıldı.