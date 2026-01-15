EuroLeague'de hasret yine dinmedi! Anadolu Efes - Baskonia: 75-89 | MAÇ SONUCU

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, 22. dakikanın başında 46-40'lık skorla 6 sayılık fark yakaladı. Baskonia 'nın savunmadaki direnciyle oyuna yeniden ortak olmasıyla 26. dakikada skor 51-50'ye geldi ve üstünlük konuk ekibe geçti. Karşılıklı basketlerle süren periyotta, sakatlığının ardından ilk kez bu bölümde oyuna giren Beaubois'ın katkısıyla Anadolu Efes son bölümü iyi oynadı ve üçüncü çeyreği 59-58 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Anadolu Efes'te Smits'in hücumdaki etkili oyunu dikkat çekerken, iki takım da farkı açmakta zorlandı. Üstünlüğün sık sık el değiştirdiği çeyreğin son bölümünü daha iyi oynayan lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 42-40 önde girdi.

Karşılaşmaya Simmons'un etkili hücum performansıyla başlayan konuk ekip, 5. dakikayı 9-7 önde geçti. Ercan Osmani ve Weiler-Babb'ın sayılarıyla oyunun kontrolünü ele alan Anadolu Efes , 6. dakikada 12-9'luk üstünlük sağladı. Karşılıklı basketlerle devam eden periyodun son bölümünde üstünlüğü yeniden kaybeden ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-20 geride tamamladı.

SON PERİYOTTA BASKONIA KOPTU

Final periyoduna 7-0'lık seriyle giren Baskonia, 33. dakikada 65-59'luk avantaj yakaladı. Etkili oyununu sürdüren İspanyol temsilcisi, 36. dakikanın başında maçta ilk kez çift haneli farkı yakalayarak skoru 72-62'ye getirdi. Anadolu Efes, Cordinier'in arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle farkı eritmeye çalıştı ancak hücumda yapılan top kayıpları geri dönüş şansını azalttı. Savunmada da ritmini kaybeden lacivert-beyazlı ekip, farkı kapatamayarak karşılaşmadan 89-75 mağlup ayrıldı.

EFES'TE SINIRLI SKOR KATKISI

Anadolu Efes'te ilk beş oyuncusundan yalnızca 30 sayı katkısı alınabildi. Ev sahibi ekipte Loyd 12, kenardan oyuna giren Cordinier 11 ve Smits 10 sayıyla çift haneli skora ulaşan isimler oldu.

BASKONIA'DA DENGELİ HÜCUM

Süre alan tüm oyuncuların skor ürettiği Baskonia'da Kurucs 18, Forrest 17, Luwawu-Cabarrot 15 ve Simmons 14 sayıyla galibiyette öne çıkan isimler oldu.

EFES ÜST ÜSTE ALTINCI YENİLGİSİNİ ALDI

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'de üst üste 6. yenilgisini yaşarken toplam mağlubiyet sayısı 16'ya yükseldi. Play-off hattından uzak kalan İstanbul temsilcisi için zorlu süreç devam etti. Kosner Baskonia ise galibiyet sayısını 8'e çıkararak bu sezon EuroLeague'de ilk deplasman galibiyetini elde etti.

TRİBÜNLERDEN İSMAİL ŞENOL'A TEPKİ

Karşılaşmanın son bölümünde Anadolu Efes taraftarları, sportif direktör İsmail Şenol'a tepki gösterdi. EuroLeague'de alınan başarısız sonuçların ardından tribünlerden istifa çağrıları yükseldi.