Türk Telekom Avrupa'da farklı galip

İkinci periyoda etkili başlayan London Lions, Reynolds, Williams ve Sandy'nin katkısıyla 8 sayılık seri yakalayarak 21-16 öne geçti. Türk Telekom'un hücumda top kayıpları yaşadığı bölümde İngiliz ekibi farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Ata Kahraman, Trifunovic ve Doğuş Özdemiroğlu'nun basketleriyle toparlanan Türk Telekom, farkı eritse de devre arasına 32-30 geride girdi.

Karşılaşmanın başlangıcında iki takım da hücumda ritim bulmakta zorlandı. Türk Telekom , ilk dört dakikayı 8-5 önde geçerken konuk ekip farkı kısa sürede 1 sayıya indirdi. Periyodun kalan bölümünde Devoe ve Bankston'ın sayılarıyla skor üreten ev sahibi ekip, ilk çeyreği 14-11 üstün tamamladı.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA OYUN KOPTU

İkinci yarıya yüksek tempoyla başlayan Türk Telekom, üçüncü çeyreğin ilk dört dakikasında rakibine 13-1'lik üstünlük kurarak skoru 43-33'e taşıdı. Etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, periyodun bitimine 3 dakika 4 saniye kala farkı 15 sayıya çıkardı. Üçüncü çeyrek sonunda Türk Telekom, son periyoda 60-42'lik avantajla girdi.

SON PERİYOTTA FARK AÇILDI

Final periyoduna 4 sayılık seriyle başlayan Türk Telekom, London Lions'ın Lukosiunas ve Sandy ile bulduğu sayılara Devoe ile karşılık verdi. Maçın son 4 dakika 52 saniyesine 72-55 önde giren ev sahibi ekip, kalan sürede üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 88-63 galip ayrıldı.

GRUPTA 9. GALİBİYET

Bu sonuçla Türk Telekom, B Grubu'ndaki 9. galibiyetini elde ederken London Lions 9. yenilgisini yaşadı. Ankara'da oynanan karşılaşmada Türk Telekom, özellikle ikinci yarıdaki performansıyla dikkat çekti.

Karşılaşma Ankara'da oynanırken hakem üçlüsü Kristaps Konstantinovs, Denis Hadzic ve Ioannis Tiganis görev yaptı. Türk Telekom'da Trifunovic 16 sayıyla öne çıkarken Ata Kahraman 11, Allman 10 ve Alexander 9 sayıyla galibiyete katkı sağladı. London Lions'ta ise Sandy 12, Lukosiunas 9 ve Reynolds 9 sayıyla mücadele etti.