James Harden tarihe geçti!

Los Angeles Clippers'ın yıldız guardı James Harden, Charlotte Hornets'a karşı alınan galibiyette NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde önemli bir eşiği geride bıraktı.



Harden, efsane pivot Shaquille O'Neal'ı geride bırakarak NBA normal sezonlar tarihinin en çok sayı atan oyuncuları listesinde 9. sıraya yükseldi.



Harden, O'Neal'ı geçmesini sağlayan sayıyı üçüncü çeyrekte, yayın gerisinden gönderdiği üç sayılık isabetle kaydetti. Bu basketle birlikte kariyerindeki normal sezon sayı toplamında Shaquille O'Neal'ın önüne geçti.





NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncuları (normal sezon):



1.LeBron James (42.601)

2.Kareem Abdul-Jabbar (38.387)

3.Karl Malone (36.928)

4.Kobe Bryant (33.643)

5.Michael Jordan (32.292)

6.Dirk Nowitzki (31.560)

7.Kevin Durant (31.458)

8.Wilt Chamberlain (31.419)

9.James Harden (28.614)

10.Shaquille O'Neal (28.596)