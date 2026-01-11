Matt Thomas resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş GAİN, ABD’li guard Matt Thomas ile sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Siyah beyazlılar yaptığı açıklamada; “Beşiktaş GAİN Takımımız, Matt Thomas ile sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, ABD’li skorer guard Matt Thomas’ı kadrosuna kattı.” ifadelerine yer verdi.
30 yaşındaki Amerikalı oyuncu, kariyeri boyunca Avrupa ve NBA'de önemli kulüplerin formasını giydi. Matt Thomas; Obradoiro, Valencia Basket, Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago Bulls, Panathinaikos ve ALBA Berlin'de mücadele etti.
SON DURAĞI GRANADA OLDU
ABD'li skorer guard, Beşiktaş GAİN'e transfer olmadan önce Granada forması giyerek İspanya Ligi'nde mücadele etti.
HOŞ GELDİN MESAJI
Kulüp açıklamasının sonunda ise, "Matt Thomas'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.