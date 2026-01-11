Matt Thomas resmen Beşiktaş'ta

30 yaşındaki Amerikalı oyuncu, kariyeri boyunca Avrupa ve NBA'de önemli kulüplerin formasını giydi. Matt Thomas; Obradoiro, Valencia Basket, Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago Bulls, Panathinaikos ve ALBA Berlin'de mücadele etti.

SON DURAĞI GRANADA OLDU

ABD'li skorer guard, Beşiktaş GAİN'e transfer olmadan önce Granada forması giyerek İspanya Ligi'nde mücadele etti.

HOŞ GELDİN MESAJI

Kulüp açıklamasının sonunda ise, "Matt Thomas'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.