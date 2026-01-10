Galatasaray'dan Beşiktaş'a fark

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray MCT Technic, Beşiktaş Gain'i 89-73'lük skorla mağlup etti. Lige 13'te 13 ile başlayan Beşiktaş Gain, Fenerbahçe derbisinin ardından üst üste ikinci yenilgisini aldı.



Yeni koçu Pozzecco ile ilk maçına çıkan Galatasaray MCT Technic, galibiyet sayısını 8'e çıkardı.

