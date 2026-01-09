Basketbolda Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Final adresi açıklandı

FIBA tarafından yapılan açıklamaya göre, 7-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında oynanacak Dörtlü Final karşılaşmaları, Badalona'daki Palau Municipal d'Esports de Badalona'da gerçekleştirilecek. 12 bin 760 seyirci kapasiteli salon, organizasyona ev sahipliği yapacak.

COMNINOS: "BU SALON TARİHLE NEFES ALIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos, Badalona tercihinin arkasındaki gerekçeleri şu sözlerle anlattı:

"Badalona'da işbirliğine açık ve güçlü bir ortak bulduk. Bu nedenle organizasyonu yeniden İspanya'ya getirme kararı almak bizim için oldukça kolay oldu. Dokuz yıl önce bu ölçekte bir organizasyonu düzenleme konusunda acemiydik. Bugün ise Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 10'uncu sezonunu kutlarken, Badalona'da yapılacak Dörtlü Final'in, bu şehrin daha önce ev sahipliği yaptığı büyük basketbol organizasyonlarının yüksek standartlarına layık olacağına inanıyoruz. Bu salon tarihle nefes alıyor ve bunun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz."

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026 Dörtlü Finali, hem organizasyonun 10. sezonuna hem de Badalona'nın köklü basketbol geçmişine yakışır bir atmosfer sunmayı hedefliyor.