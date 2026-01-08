Luka Doncic'in performansı Lakers'a yetmedi
NBA'de San Antonio Spurs, evinde oynadığı Los Angeles Lakers'ı 107-91 mağlup etti. Lakers'ta Sloven basketbolcu Luka Doncic 38 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple double yaptı.
NBA'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşmayla devam etti. San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 107-91 mağlup etti ve 26. galibiyetini elde etti.
San Antonio'da Keldon Johnson 27 sayı, Victor Wembanyama da 16 sayı, 14 ribaund ile oynayarak galibiyete önemli katkı verdi.
Ligdeki 12. yenilgisini alan Lakers'ta ise Luka Doncic'in 38 sayı, 10 ribaund ve 10 asistlik triple double performansı yetmedi.