LeBron'dan Jalen Johnson'a Scottie Pippen benzetmesi

"Potaya baskı kurabilmesi, ribaund alabilmesi ve savunma yapabilmesi… Çoğu pozisyonda 1'den 5'e kadar oyuncuları savunabiliyor. Oyun kurma yeteneği de var ve bunun zamanla daha da gelişeceğini düşünüyorum."



Scottie Pippen, 1990'larda Chicago Bulls hanedanlığının her yönüyle motor gücü olarak NBA tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Atlanta'da ise Johnson'ın Pippen'ın izinden gitme yolunda olduğu düşünülüyor.



Jalen Johnson, Hawks formasıyla 2025-26 sezonunda kariyerinin en iyi yılını geçiriyor. 34 maçta 23,7 sayı, 10,3 ribaund ve 8,4 asist ortalamaları yakalayan Johnson, All-Star adayları arasında güçlü bir konumda bulunurken, "En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu" ödülünün de erken favorisi olarak görülüyor.



Atlanta'nın Trae Young merkezli bir takas sürecine girmesiyle birlikte, Johnson'ın uzun yıllar boyunca franchise'ın yeni yüzü olması bekleniyor.



LeBron James, Johnson hakkında sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu ligde her şey özgüven ve fırsatla alakalı. O fırsatı değerlendirdiğinizde ve özgüveniniz arttığında, 'bunu her gece yapabilirim' demeye başlıyorsunuz. Her zaman triple-double olmayacak, her zaman 15 asist olmayacak. Ama oyunun inceliklerini, doğru oyunu yapmayı öğreniyorsunuz."

