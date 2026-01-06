Trae Young için Wizards ihtimali

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın takas edilmesi durumunda Washington Wizards, olası adresler arasında öne çıkan ekiplerden biri olarak görülüyor.



NBA muhabiri Marc Stein'ın aktardığına göre Wizards, olası bir takas paketinde C.J. McCollum'u gözden çıkarabilir. McCollum'un bu sezon sona erecek olan 30.7 milyon dolarlık kontratı, Trae Young'ın bu sezonki 46 milyon dolarlık maaşının önemli bir bölümünü dengeleyebilir.



ESPN'den Shams Charania'ya konuşan kaynaklar, Young'ın menajerlerinin Atlanta yönetimiyle birlikte tüm tarafları memnun edecek bir takas senaryosu üzerinde çalıştığını belirtti.





Young için bir takasın gerçekleşmesi halinde üçüncü bir takımın devreye girip girmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Washington kadrosunda bu sezon 10 milyon doların üzerinde maaş alan diğer isimler yalnızca 14 yıllık tecrübeye sahip Khris Middleton ve kulübün gelecekteki yıldızı olarak görülen eski 2. sıra draft seçimi Alex Sarr.



Hawks'ın, 2019 Draftı'nda 5. sıradan seçtiği Trae Young için takas görüşmelerine artık daha açık olduğu belirtiliyor. Sekiz NBA sezonunda 25.2 sayı ve 9.8 asist ortalamaları yakalayan 27 yaşındaki oyun kurucu, 2025-26 sezonunda diz ve quadriceps sakatlıkları nedeniyle yalnızca 10 maçta forma giyebildi. Bu süreçte 19.3 sayı ve 8.9 asist ortalamaları yakalayan Young, kariyerinin çaylak sezonundan bu yana en düşük istatistiklerini üretti.



Atlanta, Young oynadığında bu sezon 2-8, Young'sız maçlarda ise 15-12'lik bir dereceye sahip.



Young, önümüzdeki sezon için geçerli olan 49 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmaması halinde bu yaz serbest kalabilecek. Hawks yönetimi sezon öncesinde Young ile kontrat uzatmak istese de, taraflar Ekim ayındaki son tarihe kadar anlaşmaya varamadı.