Kanarya'dan 4 maçlık seri! Fenerbahçe Beko - Olympiacos: 88-80 | MAÇ SONUCU
EuroLeague’nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiacos’u konuk etti. Üç periyot boyunca geride oynayan sarı-lacivertliler, son çeyrekte ortaya koyduğu etkili performansla mücadeleyi 88-80 kazanarak üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmanın ilk dakikalarında Olympiacos, üst üste bulduğu sayılarla oyuna hızlı başladı. Periyot ortalarında Telon Horton-Tucker'ın skor katkısıyla dengeyi kuran Fenerbahçe, son bölüme önde girmeyi başarsa da Sasha Vezenkov'un sayılarıyla Yunan ekibi yeniden öne geçti ve ilk periyot 22-18 Olympiacos üstünlüğüyle sona erdi.
DEVREYE YUNAN EKİBİ ÖNDE GİRDİ
İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Olympiacos, farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Horton-Tucker'ın hücumdaki liderliğiyle farkı eriten Fenerbahçe, periyot ortasında skoru 2 sayıya kadar indirdi. Ancak devre sonunda tekrar vites yükselten Olympiacos, soyunma odasına 40-36 önde gitti.
ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA DENGE BOZULMADI
Üçüncü periyota daha agresif başlayan Fenerbahçe, üst üste bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü eline aldı. Karşılıklı basketlerle geçen periyotun son bölümünde Sasha Vezenkov'un liderliğinde tekrar toparlanan Olympiacos, üçüncü çeyreği 63-62 önde tamamladı.
SON PERİYOTTA SAHNE FENERBAHÇE'NİN
Mücadelenin son periyoduna adeta fırtına gibi giren Fenerbahçe, Brandon Boston ve Wade Baldwin'in sayılarıyla kontrolü tamamen ele geçirdi. Brandon Boston'ın hem hücumda bulduğu kritik basketler hem de savunmadaki bloklarıyla fark 8 sayıya kadar çıktı. Son bölümde oyunun kontrolünü bırakmayan sarı-lacivertliler, parkeden 88-80'lik galibiyetle ayrıldı.
SERİ DEVAM EDİYOR
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 13. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Olympiacos ise sezonun 8. yenilgisini yaşadı.