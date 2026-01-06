Kanarya'dan 4 maçlık seri! Fenerbahçe Beko - Olympiacos: 88-80 | MAÇ SONUCU

SON PERİYOTTA SAHNE FENERBAHÇE'NİN

Mücadelenin son periyoduna adeta fırtına gibi giren Fenerbahçe, Brandon Boston ve Wade Baldwin'in sayılarıyla kontrolü tamamen ele geçirdi. Brandon Boston'ın hem hücumda bulduğu kritik basketler hem de savunmadaki bloklarıyla fark 8 sayıya kadar çıktı. Son bölümde oyunun kontrolünü bırakmayan sarı-lacivertliler, parkeden 88-80'lik galibiyetle ayrıldı.