LeBron Chris Paul'u geride bıraktı





James maçı 37 dakikada; 26 sayı, 7 ribaund ve 10 asistle tamamladı. Sahadan yüzde 57'nin üzerinde isabetle oynayan yıldız oyuncu, hücumu kontrol etti ve özellikle maçın son bölümünde her pozisyonun kritik olduğu anlarda sorumluluk aldı.



Luka Doncic ve Austin Reaves'in skor yükünü daha fazla üstlendiği bu dönemde LeBron, oyun kurucu rolünü benimsemiş durumda. Savunmaları okuyarak avantaj yaratmaya, takım arkadaşlarını pozisyona sokmaya odaklanan yıldız isim, Lakers hücumunun dengeli ve verimli kalmasında kilit rol oynuyor.

