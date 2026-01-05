Durant kural değişikliği bekliyor





Nikola Jokic'in MVP adaylığı ise dizindeki hiperekstansiyon nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle ciddi bir belirsizlik içine girmiş durumda.



Geçtiğimiz sezon Victor Wembanyama da sezonun ikinci yarısının büyük bölümünü kaçırmak zorunda kaldığı için Yılın Savunmacısı ödülü yarışında yer alamamıştı.



Durant, X (eski adıyla Twitter) hesabından NBA'in bu kuralı uzun süre yürürlükte tutmayacağını düşündüğünü söyledi:



"Artık 65 maç eşiğine alıştım. NBA ofisi geri bildirimleri dinliyor, genelde taraftarları memnun etmeye çalışıyorlar. Bence bu kural, yük yönetimi yüzünden değil; taraftarlar ve medya şikâyet ettiği için getirildi."



"All-Star Maçı, sezon içi turnuva ve play-in turnuvasında olduğu gibi… Eminim medya ve taraftarlar bundan da rahatsız olmaya başladığında bu kuralı geri çekecekler."

