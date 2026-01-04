Kanarya apolet söktü! Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko: 87-101 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN'i 87-101 mağlup etti.

Bu sezon çıktığı 13 maçtan da zaferle ayrılan Kartal, ilk yenilgisini aldı. Kanarya ise 12. galibiyetini aldı.

Kartal'ın son mağlubiyeti yine Fenerbahçe'ye karşı oynadığı final serisindeydi.