Kanarya apolet söktü! Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko: 87-101 | MAÇ SONUCU
Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, rakibini deplasmanda 87-101 yenerek parkeden galibiyetle ayrıldı ve 13 maçlık serisine son verdi.
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN'i 87-101 mağlup etti.
Bu sezon çıktığı 13 maçtan da zaferle ayrılan Kartal, ilk yenilgisini aldı. Kanarya ise 12. galibiyetini aldı.
Kartal'ın son mağlubiyeti yine Fenerbahçe'ye karşı oynadığı final serisindeydi.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO: 24-23
2. ÇEYREK | BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO: 47-48
3. ÇEYREK | BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO: 62-82
4. ÇEYREK | BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO: 87-101
HAKEMLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Derbide son periyot oynanırken tribünlerden yapılan küfürlü tezahürat sonrasında hakemler 3. kez anons istedi. Ardından da soyunma odasına gittiler. Karşılaşmaya ara verildi.
Ev sahibi ekibin yetkilileri, tribünlerden konuk takımın kulübesine herhangi bir yabancı cisim atılmaması adına önlem aldı.
KANARYA ÇİFT MAÇ HAFTASINDA
Siyah beyazlılar, EuroCup'ta Ratiopharm Ulm ile İstanul'da karşılaşacak. Ligde Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN maçının ardından EuroLeague'de Olympiakos deplasmanına çıkıp BC Dubai'yi ağırlayacak. Ligde ise Bahçeşehir Kolejini konuk edecek.