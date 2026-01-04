Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko | CANLI
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 14. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko, kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi parkeden galibiyetle ayrılarak hanesine zafer yazdırmak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO: 24-23
2. ÇEYREK | BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO: 42-43