Alperen Şengün'e 52 saniyede büyük şok! Sakatlanıp devam edemedi

Maçın 52. saniyesinde ribaund mücadelesine giren Alperen Şengün, sağ ayak bileğini ters basarak burktu. Yerde kalan milli oyuncu, kısa süre sonra topallayarak kenara geldi ve doğrudan soyunma odasına yönlendirildi. Houston Rockets sağlık ekibi, ilk açıklamada Şengün'ün ayak bileği burkulması nedeniyle durumunun belirsiz olduğunu duyurdu. Ancak kısa süre içinde yapılan ikinci bilgilendirmede milli yıldız için "oynayamayacak" kararı verildi.

Alperen Şengün (REUTERS) AYNI BİLEKTE GEÇMİŞ SAKATLIK ENDİŞESİ Alperen Şengün'ün sakatlandığı sağ ayak bileği, geçmişte de ciddi sorunlara yol açmıştı. Milli basketbolcu, 2023-24 sezonunda Mart ayında yaşadığı 3. derece ayak bileği burkulması nedeniyle sezonu erken kapatmak zorunda kalmıştı. Bu durum, yaşanan son sakatlığı daha da kritik hale getirdi. Oyuncunun sağlık durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.