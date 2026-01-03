Chris Silva resmen Fenerbahçe Beko'da

19 Eylül 1996 tarihinde Libreville, Gabon'da dünyaya gelen Chris Silva, basketbol kariyerine genç yaşta Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Gabon Erkek Milli Takımı'nda forma giymiş olan babasının yönlendirmesiyle 15 yaşında ABD'ye giden Silva, lise eğitimini Roselle Lisesi'nde tamamladı ve son yılında eyalet şampiyonluğu yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak AEK forması giyen Gabonlu pivot Chris Silva (1996 – 2.03 – P) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ülkemizi THY EuroLeague 'de temsil eden Fenerbahçe, Chris Silva ile sözleşme imzaladı.

Chris Silva (Eurohoops)

KOLEJ KARİYERİ

Lise sonrası South Carolina Gamecocks ile anlaşan Silva, kolej basketbolunda savunma sertliği ve enerjisiyle ön plana çıktı.

2017'de Final Four oynayan kadroda yer aldı

37 maçın tamamında ilk beşte görev yaptı

2018'de Güneydoğu Konferansı Yılın Ortak Savunma Oyuncusu seçildi

Konferansın en iyi beşi ve savunma takımına girdi

Kolej kariyeri boyunca ribaund, blok ve sert savunmasıyla dikkat çekti.

NBA VE ABD KARİYERİ

2019-20 sezonunda Miami Heat ile iki yönlü kontrat imzalayan Chris Silva, 2020 NBA Finalleri'nde Los Angeles Lakers'a karşı forma giydi. NBA ve G-League'de farklı takımlarda görev alan Silva, özellikle kısa süreli kontratlarda enerjisiyle katkı verdi.

NBA ve G-League kariyerinde forma giydiği bazı takımlar:

Miami Heat, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks, Iowa Wolves, College Park Skyhawks.

AVRUPA VE ULUSLARARASI PERFORMANSI

2024 sonrası Avrupa ve Amerika kıtasında farklı liglerde forma giyen Silva; Porto Riko, İsrail ve Yunanistan'da istikrarlı performans sergiledi.

2025 yazında AEK ile sözleşme imzalayan Gabonlu pivot, Yunan ekibinde dikkat çekici bir çıkış yakaladı.