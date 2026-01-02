İstanbul'da ağır yenilgi! Anadolu Efes - Kızılyıldız: 65-87 | MAÇ SONUCU
EuroLeague’in 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı konuk etti. Karşılaşmada temsilcimiz, baştan sona üstün bir oyun sergileyen rakibine 87-65 mağlup oldu.
Giriş Tarihi:
Karşılaşmaya etkili başlayan Kızılyıldız, ilk periyodu 21-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte tempoyu daha da yükselten Sırp ekibi, Anadolu Efes'in hücumda yaşadığı sorunları iyi değerlendirerek soyunma odasına 43-25 üstün girdi.
FARK AÇILDI
Üçüncü periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan Kızılyıldız, savunmadaki sertliğini sürdürdü ve final periyoduna 66-41'lik skor avantajıyla girdi. Son çeyrekte farkın daha da açılmasına engel olamayan Anadolu Efes, parkeden 87-65'lik mağlubiyetle ayrıldı.
PERİYOT SONUÇLARI
Periyot: 14-21
Periyot: 25-43
Periyot: 41-66
Periyot: 65-87