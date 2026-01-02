İstanbul'da ağır yenilgi! Anadolu Efes - Kızılyıldız: 65-87 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya etkili başlayan Kızılyıldız , ilk periyodu 21-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte tempoyu daha da yükselten Sırp ekibi, Anadolu Efes 'in hücumda yaşadığı sorunları iyi değerlendirerek soyunma odasına 43-25 üstün girdi.

Pablo Laso (AA)

FARK AÇILDI

Üçüncü periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan Kızılyıldız, savunmadaki sertliğini sürdürdü ve final periyoduna 66-41'lik skor avantajıyla girdi. Son çeyrekte farkın daha da açılmasına engel olamayan Anadolu Efes, parkeden 87-65'lik mağlubiyetle ayrıldı.