Nikola Jokic 1 ay yok





Bir ay sahalardan uzak kalması halinde yaklaşık 16 maçta görev yapamayacak Sırp oyuncu, şubat ayındaki NBA All-Star organizasyonundan önce parkelere dönebilir.



Bu sezon maç başına 29,9 sayı, 12,4 ribaunt ve 11,1 asist ile oynayan Jokic, üst üste ikinci sezonda "triple-double" ortalamasıyla mücadele ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN