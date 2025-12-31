Nikola Jokic 1 ay yok

PODCAST CANLI YAYIN

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, diz sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta maç oynayamayacak.

NBA'den yapılan açıklamada, Denver Nuggets'ın pazartesi günü Miami Heat ile deplasmanda oynadığı maçın devre arasından hemen önce sol dizinden sakatlanarak sahayı topallayarak terk eden Jokic'in en az bir ay parkelerden uzak kalacağı belirtildi.

Takımın açıklamasına göre ise sol dizinde aşırı gerilme yaşayan Nikola Jokic, en az 4 hafta oynayamayacak.



Bir ay sahalardan uzak kalması halinde yaklaşık 16 maçta görev yapamayacak Sırp oyuncu, şubat ayındaki NBA All-Star organizasyonundan önce parkelere dönebilir.

Bu sezon maç başına 29,9 sayı, 12,4 ribaunt ve 11,1 asist ile oynayan Jokic, üst üste ikinci sezonda "triple-double" ortalamasıyla mücadele ediyor.

