Basketbol Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko ile Barcelona takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Khem Birch (92) ile Barcelona oyuncusu Kevin Punter (0) mücadele etti. (AA) ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BAŞA BAŞ MÜCADELE Üçüncü periyot büyük çekişmeye sahne oldu. Barcelona, Brizuela'nın üç sayılık isabetiyle 29. dakikada öne geçti: 48-50. Melli ve Horton-Tucker ile skor üreten Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 53-52'lik üstünlükle girdi.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko ile Barcelona takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Nicolo Melli (solda) ile Barcelona oyuncusu Kevin Punter (0) mücadele etti. (AA) SON PERİYOTTA NEFESLER TUTULDU Dördüncü periyotta Brizuela'nın kritik basketleriyle Barcelona, 35. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 59-64. Taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, dış atışlardan bulduğu isabetlerle 38. dakikada skoru lehine çevirdi: 67-66.