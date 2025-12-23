İstanbul'da nefes kesen zafer! Fenerbahçe Beko - Barcelona: 72-71 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Beko, Basketbol EuroLeague’in 18. haftasında sahasında ağırladığı İspanya temsilcisi Barcelona’yı 72-71 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla organizasyondaki 11. galibiyetini elde etti.
EuroLeague'de 17. maçına çıkan Fenerbahçe Beko, galibiyet sayısını 11'e yükseltti. Barcelona ise bu karşılaşmayla birlikte sezonun 6. yenilgisini aldı. Mücadele, son ana kadar büyük çekişmeye sahne oldu.
İLK PERİYOTTA ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE'DE
Maça etkili başlayan Barcelona, Punter'ın sayılarıyla 4. dakikada 9-4 öne geçti. Savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Beko, yakaladığı 7-0'lık seriyle 8. dakikada skoru 11-9'a getirdi. İlk periyodun kalan bölümünde kontrolü elinde tutan sarı-lacivertliler, çeyreği 17-13 üstün tamamladı.
TARIK BIBEROVIC İKİNCİ PERİYOTTA SAHNEYE ÇIKTI
İkinci periyotta milli basketbolcu Tarık Biberovic'in etkili performansı öne çıktı. Tarık'ın kaydettiği 13 sayıyla Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 35-25. Barcelona, periyodun son bölümünde toparlanarak 8 sayı bulsa da Fenerbahçe devre arasına 35-33 önde gitti.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BAŞA BAŞ MÜCADELE
Üçüncü periyot büyük çekişmeye sahne oldu. Barcelona, Brizuela'nın üç sayılık isabetiyle 29. dakikada öne geçti: 48-50. Melli ve Horton-Tucker ile skor üreten Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 53-52'lik üstünlükle girdi.
SON PERİYOTTA NEFESLER TUTULDU
Dördüncü periyotta Brizuela'nın kritik basketleriyle Barcelona, 35. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 59-64. Taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, dış atışlardan bulduğu isabetlerle 38. dakikada skoru lehine çevirdi: 67-66.
BALDWIN'DEN ÖLDÜRÜCÜ DARBE
Karşılaşmanın son 2 dakikası büyük heyecana sahne oldu. Bitime 10 saniye kala Baldwin'in serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla Fenerbahçe Beko 72-71 öne geçti. Barcelona, son hücumda Punter ile skor üretemeyince sarı-lacivertliler parkeden galibiyetle ayrıldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Ioannis Foufis (Yunanistan), Luka Kardum (Hırvatistan)
Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 16, Hall 11, Tarık Biberovic 16, Melli 6, Birch 6, Bacot, Metecan Birsen, Baldwin 15, Boston, Colson 2
Barcelona: Punter 20, Satoransky, Cale 4, Norris 11, Vesely 8, Marcos 3, Brizuela 19, Hernangomez 4, Laprovittola 2, Parra
1. Periyot: 17-13
Devre: 35-33
3. Periyot: 53-52