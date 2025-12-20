Derbide dev fark! Trabzonspor - Fenerbahçe Beko: 99-73 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Beko’yu konuk etti. Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 99-73 kazanarak haftaya damga vurdu.
Selçuk Ernak yönetimindeki Trabzonspor, bu sonuçla ligde üst üste 3'üncü, toplamda ise 7'nci galibiyetini elde etti. Yıllar sonra Basketbol Süper Ligi'ne dönen Karadeniz ekibi, güçlü rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi.
REED'DEN MVP PERFORMANSI
Trabzonspor'da maçın yıldızı Marcquise Reed oldu. Geçtiğimiz sezon ligin MVP'si seçilen yıldız oyuncu, Fenerbahçe Beko karşısında 36 sayı ve 5 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynadı.
FENERBAHÇE BEKO LİGDE İKİNCİ YENİLGİSİNİ ALDI
Fenerbahçe Beko, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde ikinci kez mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, ligde 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Trabzonspor deplasmanında parkeden mağlup ayrıldı.
MİLANO'DAN TRABZON'A YOĞUN TEMPO
EuroLeague'in 17. haftasında Olimpia Milano'yu deplasmanda mağlup eden Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, İtalya'dan doğrudan Trabzon'a gelmişti. Yoğun fikstürün de etkisiyle Fenerbahçe Beko, Trabzonspor karşısında istediği performansı sahaya yansıtamadı.