Derbide dev fark! Trabzonspor - Fenerbahçe Beko: 99-73 | MAÇ SONUCU

Selçuk Ernak yönetimindeki Trabzonspor, bu sonuçla ligde üst üste 3'üncü, toplamda ise 7'nci galibiyetini elde etti. Yıllar sonra Basketbol Süper Ligi'ne dönen Karadeniz ekibi, güçlü rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi.