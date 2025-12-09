Kartal uzatmada güldü! Beşiktaş GAİN - Lietkabelis: 94-85 | MAÇ SONUCU
EuroCup B Grubu’nun 10. haftasında Beşiktaş Gain, sahasında ağırladığı Litvanya temsilcisi Lietkabelis’i uzatmalara giden mücadelede 94-85 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
Giriş Tarihi:
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Normal süresi eşitlikle tamamlanan mücadelede siyah-beyazlılar, uzatma bölümünde üstünlüğü ele alarak sahadan 94-85'lik skorla galip ayrıldı.
SEZONDA 8. GALİBİYET
Bu önemli galibiyetle Beşiktaş, EuroCup sezonundaki 8. zaferini elde etti. Litvanya ekibi Lietkabelis ise ligdeki 8. mağlubiyetini aldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Beşiktaş, EuroCup'taki bir sonraki mücadelede deplasmanda London Lions'a konuk olacak. Lietkabelis ise sahasında Chemnitz 99'u ağırlayacak.