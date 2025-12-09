PODCAST CANLI YAYIN

Kartal uzatmada güldü! Beşiktaş GAİN - Lietkabelis: 94-85 | MAÇ SONUCU

EuroCup B Grubu’nun 10. haftasında Beşiktaş Gain, sahasında ağırladığı Litvanya temsilcisi Lietkabelis’i uzatmalara giden mücadelede 94-85 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Giriş Tarihi:
Kartal uzatmada güldü! Beşiktaş GAİN - Lietkabelis: 94-85 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Normal süresi eşitlikle tamamlanan mücadelede siyah-beyazlılar, uzatma bölümünde üstünlüğü ele alarak sahadan 94-85'lik skorla galip ayrıldı.

SEZONDA 8. GALİBİYET

Bu önemli galibiyetle Beşiktaş, EuroCup sezonundaki 8. zaferini elde etti. Litvanya ekibi Lietkabelis ise ligdeki 8. mağlubiyetini aldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, EuroCup'taki bir sonraki mücadelede deplasmanda London Lions'a konuk olacak. Lietkabelis ise sahasında Chemnitz 99'u ağırlayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Son dakika: Valizlerle kaçmak üzerelerdi! Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı
Takas Bank
Galatasaray'ın Monaco maçı ilk 11'i belli oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "SDG Suriye'de tehdittir" uyarısı: 10 Mart mutabakatına uyun!
Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç talebi: TAKVİM'e konuştu disipline sevk edildi
Türk Telekom
Tony Blair Gazze konseyinden çıkarıldı mı? Netanyahu ile gizli görüşme iddiası
Galatasaray ve Fenerbahçe 2 yıldızın transferinde karşı karşıya!
Başkan Erdoğan'dan İsrail ve YPG'ye uyarı Şam'a destek: Suriye'den sonra sıra Filistin'de
Trump Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdı: "Çok çetin bir adam, çok seviyorum" | Avrupalı liderleri topa tuttu
D&R E-Ticaret
Polis Emre Albayrak'ın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar...
YPG'ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | "Terörsüz Bölge"ye Abdi-İsrail sabotajı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri ve Okan Buruk'a yanıt!
CHP'de demokrasi rafa kalktı! "Ekrem" diyen disipline sevk edildi: İhraç furyasında sıra Kılıçdaroğlu'nda mı?
Yunanistan-Hafter krizi: Türkiye ile mutabakatı bırak diktesi! Atina’nın hayalleri suya düştü
Ateşkeste ikinci aşama için tarih verildi! İsrail basınından iddia: Trump daha fazla çekilme isteyecek
Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede
Gözleri KaraDeniz’in Havva’sı Ebru Aykaç’ın kızına bakın: Güzellik genetik!