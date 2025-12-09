Kartal uzatmada güldü! Beşiktaş GAİN - Lietkabelis: 94-85 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Normal süresi eşitlikle tamamlanan mücadelede siyah-beyazlılar, uzatma bölümünde üstünlüğü ele alarak sahadan 94-85'lik skorla galip ayrıldı.

SEZONDA 8. GALİBİYET

Bu önemli galibiyetle Beşiktaş, EuroCup sezonundaki 8. zaferini elde etti. Litvanya ekibi Lietkabelis ise ligdeki 8. mağlubiyetini aldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, EuroCup'taki bir sonraki mücadelede deplasmanda London Lions'a konuk olacak. Lietkabelis ise sahasında Chemnitz 99'u ağırlayacak.