Ergin Ataman'dan NBA itirafı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki iki ana hedefini açıkça belirlediğini söyledi. Ataman, hedeflerini şöyle ifade etti: "İki hedefim var. İlki, EuroLeague kazanmaya devam etmek. Son beş yılda üç kez kupayı kazandım... Diğer hedefim ise Türk milli takımıyla Dünya Kupası'nda oynamak ve Los Angeles Olimpiyatları'nda mücadele etmek." Tecrübeli koç, bir olimpiyat madalyası için savaşmayı çok istediğini vurgulayarak, "2028'e katılmayı çok istiyorum ama kolay değil," sözleriyle bu hedefin zorluğunun altını çizdi.



NBA'de koçluk yapma ihtimali ve geçmişteki teklifler hakkındaki sorulara Ataman, dürüst bir yanıt verdi. Kendisini "NBA Europe'da" görebileceğini dile getirdi ve ABD'yi farklı bir mentaliteleri olduğu için şu an düşünmediğini belirtti. Ataman, kontratı bittikten sonra ciddi bir teklif gelirse konuşabileceğini ancak şu ana kadar durumun net olduğunu aktardı: "Dürüst olmak gerekirse, şimdiye kadar NBA'den hiçbir kulüple bir görüşme yapmadım, hiçbir ciddi teklif almadım. Mesleki olarak 'NBA'den bir takım bana bakıyor' diyerek kendimi parlatacak biri de değilim."

