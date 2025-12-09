Ergin Ataman'dan kariyeri ve NBA açıklaması! Alperen'e büyük övgü

Ergin Ataman, kariyerinin bundan sonraki bölümünü şekillendirecek iki ana hedefini paylaştı. Ataman, EuroLeague'de kazanmaya devam etmek istediğini belirterek, "Son beş yılda üç kez kupayı kazandım. Bir kez daha başarmak istiyorum." dedi. Diğer hedefinin ise Türk milli takımıyla Dünya Kupası'na katılmak ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda mücadele etmek olduğunu vurguladı. Deneyimli koç, bir olimpiyat madalyası için savaşmayı çok istediğini ancak bunun kolay olmayacağını söyledi.

NBA AÇIKLAMASI: "KENDİMİ PARLATMAM"

Ataman, NBA'de koçluk yapma ihtimali hakkında da konuştu. Avrupa basketboluna daha yakın olduğunu söyleyen tecrübeli koç, ABD'deki farklı basketbol mentalitesi nedeniyle şu an böyle bir planının olmadığını dile getirdi. "NBA'den bugüne kadar hiçbir ciddi teklif almadım." diyen Ataman, kendisini parlatmak adına "NBA takımı beni istiyor" gibi söylemlerde bulunmanın doğru olmayacağını ifade etti. Kontratı bittikten sonra somut bir teklif gelirse değerlendirebileceğini belirtti.

ALPEREN ŞENGÜN'E ÖVGÜ: "JOKIC'TEN BİLE İLERİ"

Ataman, röportajın en dikkat çeken bölümlerinden birinde milli yıldız Alperen Şengün'ü överek onu Nikola Jokic ile kıyasladı. Şengün'ün pas yeteneğinin dünyadaki tüm pivotlardan üstün olduğunu söyleyen Ataman, "Jokic'ten bile daha iyi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Şengün'ün soyunma odasındaki karakterinden de övgüyle bahseden Ataman, onu zaman zaman "oyun kurucu gibi bile kullandıklarını" söyledi ve bu sezon NBA'de en az üç-dört triple-double yapacağını öngördü.

LARKİN VE ALPEREN ARASINDAKİ LİDERLİK DENGESİ

Milli takımın iki farklı kuşaktan gelen lideri Shane Larkin ve Alperen Şengün'ün uyumuna değinen Ataman, başarının anahtarının karşılıklı saygı olduğunu söyledi. Larkin'i "çok zeki bir oyuncu" olarak tanımlayan Ataman, takım kimyasının hedeflere ulaşmak açısından kritik olduğunun altını çizdi.

"OYUNCULAR BAŞKA TAKIMLAR HAKKINDA KONUŞMASIN"

Ataman, günümüzde popülerleşen sporcu podcastlerinde oyuncuların rakip takımların stratejileri hakkında konuşmasını doğru bulmadığını vurguladı. "Oyuncularıma 'Kendi işinize bakın' derim." ifadelerini kullanan koç, başka takımların hatalarından faydalanmanın doğal olduğunu ancak kendi oyuncularının odağını kaybetmesine izin vermeyeceğini belirtti.

ROTASYON FELSEFESİ: "İYİYSEN OYNARSIN"

Ergin Ataman, rotasyon konusunda çok net bir bakış açısına sahip olduğunu dile getirdi. "Sistemimde işler nettir: İyisen oynarsın. İşini iyi yapamıyorsan dünyanın en iyi oyuncusu olsan bile bazı maçlarda oynamayabilirsin." dedi. Büyük hedeflere ancak takım kimyasına inanan yıldızlarla ulaşılabileceğini vurguladı.

MİLLİ TAKIM GÖREVİNİN ÖNEMİ

Milli takım koçluğunun kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Ataman, yaz aylarında tatil yapmak yerine milli takımı çalıştırmayı seçmesinin nedenini "keyif ve aidiyet" olarak açıkladı. Milli takımda Türkçe iletişim kurmanın kendisine farklı bir enerji verdiğini söyleyen deneyimli koç, bu görevi büyük gururla sürdürdüğünü belirtti.

EUROBASKET HEDEFİ: ALTIN MADALYA

EuroBasket'te madalya hedefi koymasının eleştirilmesine de yanıt veren Ataman, bunun bir hayal olmadığını ifade etti. Kadronun kalitesine güvendiğini söyleyen Ataman, yarı finale kadar geldikleri turnuvada Almanya'ya kaybettikleri maçın izlerini hâlâ taşıdığını itiraf etti. "Daniel Theis'ın attığı üçlüğü asla unutmuyorum." diyen Ataman, sıradaki adımın ise net olduğunu ekledi: "Hedef altın madalya olmalı."