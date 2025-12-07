Galatasaray TBF'ye gidiyor! Eski kaptan Göksenin Köksal için açıklama

Galatasaray, erkek basketbol takımının 6 Aralık'ta Bursaspor ile oynadığı maçın son bölümünde ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Erkek Basketbol Takımımızın 6 Aralık tarihinde Bursaspor ile oynadığı maçın son bölümünde ve sonrasında yaşanan olayların basında yer alması üzerine bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur.

Maçın sonuna doğru takımımızın benchine ve yöneticilerimize ağır küfürler eden, maçtan sonra da "Galatasaray benim yuvam" diye açıklama yapan eski Galatasaray kaptanı, şimdi Bursaspor oyuncusu Göksenin Köksal ile ilgili tüm girişimler Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde yapılacaktır. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Galatasaray efsaneleri bu şanlı formayı sadece giydiklerinde değil, çıkardıkları zaman gösterdikleri tavırlarla efsane olmuşlardır.

Ayrıca maç sonrası takım otobüsümüz salon çıkışında taşlanmış, sporcularımızın can güvenliği tehlikeye atılmıştır. Bu saldırılar yalnızca Galatasaray'a değil, Türk sporunun saygınlığına yapılmıştır. Sahada rekabet olur; ama küfür, nefret ve şiddetin kabul edilmesi asla mümkün değildir.

Kulübümüz konuyla ilgili sorumluların hesap vermesi için gerekli girişimleri sonuna kadar yapacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü."