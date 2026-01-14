Maximilian Ibrahimovic babasının izinden! Ajax'a imza attı

Hollanda kulübü Ajax tarafından yapılan resmi açıklamada, Maximilian Ibrahimovic'in kiralık transferi konusunda Milan ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Açıklamada, genç futbolcunun sezon sonuna kadar Ajax forması giyeceği ifade edildi.

KİRALIK SÜRESİ VE OPSİYON DETAYI

Ajax'ın paylaştığı bilgilere göre, kiralık anlaşma altı aylık bir süreyi kapsıyor. Sözleşmede ayrıca Hollanda ekibinin satın alma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi. Böylece Ajax, sezon sonunda Maximilian Ibrahimovic'in bonservisini alma hakkına sahip olacak.