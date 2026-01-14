Maximilian Ibrahimovic babasının izinden! Ajax'a imza attı
İsveçli eski yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic’in oğlu Maximilian Ibrahimovic’in yeni adresi belli oldu. 19 yaşındaki genç forvet, sezon sonuna kadar Milan’dan Ajax’a kiralandı.
Hollanda kulübü Ajax tarafından yapılan resmi açıklamada, Maximilian Ibrahimovic'in kiralık transferi konusunda Milan ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Açıklamada, genç futbolcunun sezon sonuna kadar Ajax forması giyeceği ifade edildi.
KİRALIK SÜRESİ VE OPSİYON DETAYI
Ajax'ın paylaştığı bilgilere göre, kiralık anlaşma altı aylık bir süreyi kapsıyor. Sözleşmede ayrıca Hollanda ekibinin satın alma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi. Böylece Ajax, sezon sonunda Maximilian Ibrahimovic'in bonservisini alma hakkına sahip olacak.
GENÇ FORVET İÇİN YENİ SAYFA
Kariyerine Milan altyapısında devam eden Maximilian Ibrahimovic, Ajax'a transferiyle birlikte farklı bir ligde ve yeni bir ortamda forma giyme fırsatı yakalayacak. Genç oyuncunun gelişimi açısından bu kiralık anlaşmanın önemli bir adım olduğu kaydedildi.
IBRAHIMOVIC SOYADI YENİDEN SAHNEDE
Futbol dünyasında uzun yıllar adından söz ettiren Zlatan Ibrahimovic'in ardından, Maximilian Ibrahimovic'in Ajax formasıyla göstereceği performans yakından takip edilecek. Hollanda temsilcisinin, genç oyuncunun gelişimini sezon boyunca gözlemlemesi bekleniyor.