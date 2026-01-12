Sarri'den Gendouzi tepkisi!





SARRI'YE GUENDOUZI SORUSU



"Yeni bir orta saha transferi hangi özelliklere sahip olmalı; Guendouzi gibi mi yoksa daha teknik bir oyuncu mu?" sorusu karşısında Sarri, "Nitelik ve niceliğe sahip, biraz da gol atan bir oyuncu isterim. Sanırım Guendouzi'den daha iyisinin maliyeti 80 milyon Euro civarında olur." cevabıyla basın toplantısını noktaladı.

