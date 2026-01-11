Stefan Kuntz için flaş iddia! Hamburg'dan taciz nedeniyle gönderildi

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild ise ayrılıkla ilgili farklı bir iddiayı gündeme taşıdı. Haberde, Kuntz'un Hamburg'daki görevinden cinsel taciz iddiaları nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü. Bild, kulüp tarafından kamuoyuna açıklanan "ailevi nedenler" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Hamburg kulübü, 2 Ocak'ta yaptığı resmi açıklamada Kuntz'un ailevi gerekçeler nedeniyle görevinden ayrıldığını ve sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu. 63 yaşındaki Alman futbol adamı da ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, özel hayatına saygı gösterilmesini istemişti.

Stefan Kuntuz

HAMBURG CEPHESİNDEN SESSİZLİK

Söz konusu iddiaların ardından Hamburger SV cephesinden yeni bir açıklama yapılmadı. Kulüp yönetimi, daha önceki resmi duyurunun dışına çıkmazken, iddialarla ilgili herhangi bir yalanlama ya da doğrulama da gelmedi.

TÜRKİYE KARİYERİ DE GÜNDEME GELDİ

Stefan Kuntz, Eylül 2021 ile Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmış, ardından Mayıs 2024'te Hamburg'da sportif direktörlük görevine başlamıştı. Almanya basınında yer alan bu iddia, Kuntz'un kariyerinin son dönemine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

GÖZLER YENİ AÇIKLAMALARDA

Ortaya atılan iddiaların ardından gözler, hem Stefan Kuntz'tan hem de Hamburg kulübünden gelecek olası yeni açıklamalara çevrildi. Alman basınındaki haber, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırmış durumda.