Arda Güler Real Madrid'de isyanlarda! "Adil davranılmıyor"
Real Madrid forması giyen Türk yıldız Arda Güler, sezona etkili bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda kulübede kalmaya devam ediyor. Özellikle Jude Bellingham’ın sakatlıktan dönmesinin ardından, Teknik Direktör Xabi Alonso’nun tercihleri Arda’nın rolünü sınırladı. Milli oyuncu, Atletico Madrid ile oynanan derbide son maçlarda olduğu gibi karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Genç futbolcu, 81. dakikada Vinícius Júnior’un yerine oyuna dahil oldu. Bu durum genç yıldızın moralini bozdu.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arda Güler, son dönemdeki rolünden memnun değil. Elnacional'de yayımlanan analizde, genç oyuncunun "Real Madrid'in zaman zaman bir oyuncu eksik oynadığını düşündüğü" ifade edildi.
"ARDA OLDUKÇA MEMNUNİYETSİZ"
Haberde, Arda'nın mevcut durumundan rahatsız olduğu ve Xabi Alonso'nun kendisine duyduğu güvene sezon başında çok yüksek performanslarla karşılık verdiği vurgulandı. Ancak bu istikrarın devam etmemesiyle birlikte ilk 11'deki yerini kaybettiği ve yeniden yedek kulübesine döndüğü belirtildi.
"ADİL DAVRANILMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR"
Arda Güler'in, Brahim Díaz ve Kylian Mbappé gibi isimlerin yokluğunda dahi daha fazla süre alamamasını sorguladığı aktarıldı. Genç futbolcunun öz eleştiri yaptığı, eksiklerinin farkında olduğu ancak kendisi gibi yüzde 100 formda olmayan bazı oyuncuların daha fazla süre almasını adil bulmadığı ifade edildi.
"CAMAVINGA TERCİHİNİ ANLAMIYOR"
Haberde ayrıca Arda'nın, Eduardo Camavinga'nın tercih edilmesini anlamakta zorlandığı belirtildi. Farklı profiller olmalarına rağmen Camavinga'nın kendisinden daha fazla süre almasını hak edecek bir performans sergilemediğini düşündüğü aktarıldı.
ORTA SAHADA TERCİHLER ARDA'YI GERİ PLANDA BIRAKTI
Xabi Alonso'nun orta sahada Aurélien Tchouaméni ile 6 numara rolünü tercih etmesi, sağ bekte ise Federico Valverde'yi kullanması, Arda Güler'in rotasyondaki yerini daha da zorlaştırdı. İspanyol basınına göre genç yıldız, Camavinga'nın Real Madrid kariyeri boyunca bulduğu çok sayıda fırsattan duyduğu rahatsızlığı artık gizlemiyor.