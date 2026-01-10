Arda Güler Real Madrid'de isyanlarda! "Adil davranılmıyor"

Haberde, Arda'nın mevcut durumundan rahatsız olduğu ve Xabi Alonso 'nun kendisine duyduğu güvene sezon başında çok yüksek performanslarla karşılık verdiği vurgulandı. Ancak bu istikrarın devam etmemesiyle birlikte ilk 11'deki yerini kaybettiği ve yeniden yedek kulübesine döndüğü belirtildi.

Arda Güler (AA)

"ADİL DAVRANILMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR"

Arda Güler'in, Brahim Díaz ve Kylian Mbappé gibi isimlerin yokluğunda dahi daha fazla süre alamamasını sorguladığı aktarıldı. Genç futbolcunun öz eleştiri yaptığı, eksiklerinin farkında olduğu ancak kendisi gibi yüzde 100 formda olmayan bazı oyuncuların daha fazla süre almasını adil bulmadığı ifade edildi.