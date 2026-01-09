Bukayo Saka 2031'e kadar Arsenal'de
Arsenal altyapısından yetişen ve A takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Bukayo Saka’nın kulüpteki geleceği belli oldu. İngiliz futbolcunun sözleşmesi 2031'e kadar uzatıldı.
The Athletic'te yer alan habere göre Arsenal, 2027 yılında sona erecek olan Bukayo Saka'nın sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmak için oyuncu ile anlaşmaya vardı. Tarafların el sıkıştığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği aktarıldı.
EN ÇOK KAZANANLAR ARASINA GİRECEK
Yeni kontratla birlikte Bukayo Saka'nın, Arsenal kadrosunun en çok kazanan oyuncularından biri olacağı ifade edildi. Kulüp yönetiminin, takımın sembol isimlerinden biri haline gelen yıldız futbolcuyu uzun vadeli bir proje olarak gördüğü vurgulandı.
PERFORMANSI
2019-2020 sezonunda Arsenal A Takımı'na yükselen 24 yaşındaki yıldız futbolcu, şu ana kadar 290 resmi maçta 77 gol ve 77 asistlik performans sergiledi. Bukayo Saka, bu sezon ise 27 karşılaşmada 7 gol ve 6 asistle takımına katkı sağladı.