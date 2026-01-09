Bukayo Saka 2031'e kadar Arsenal'de

The Athletic'te yer alan habere göre Arsenal, 2027 yılında sona erecek olan Bukayo Saka'nın sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmak için oyuncu ile anlaşmaya vardı. Tarafların el sıkıştığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği aktarıldı.

Bukayo Saka (AFP) EN ÇOK KAZANANLAR ARASINA GİRECEK Yeni kontratla birlikte Bukayo Saka'nın, Arsenal kadrosunun en çok kazanan oyuncularından biri olacağı ifade edildi. Kulüp yönetiminin, takımın sembol isimlerinden biri haline gelen yıldız futbolcuyu uzun vadeli bir proje olarak gördüğü vurgulandı.