Mourinho'dan Türk futboluna gönderme!





"TÜRK FUTBOLUNDA ELEŞTİRDİĞİM ŞEY!"



Mourinho, "Türk futbolunda eleştirdiğim bir şey vardı. Bu durumu şimdi Portekiz futbolunda da yaşıyorum. Kalecilerin futbola, oyuna hiç saygısı yok. Tempoyu düşürüyorlar. Zaman geçiriyorlar. Portekiz'deki kaleciler de tedavi olacağı zaman oyunun istediği kadar duracağını iyi biliyor." dedi.

