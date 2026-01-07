Lionel Messi'den Tiktok itirafı!

Lionel Messi, Arjantin'de bir YouTube kanalına kendisiyle ilgili oldukça samimi itiraflarda bulundu.

İşte Messi'ni sözleri:

Ben çok detaycı biriyim. Evden çıkıyoruz ve akşama kadar birbirimizi görmüyoruz. Ben küçük hediyeler bırakmayı severim. Duygularımı göstermeyi, ifade etmeyi zor buluyorum. Ama evet, sevdiğim insanlar için onların iyi olmasını daha çok seviyorum. O benden çok daha iyi ve hep onun benim hoşlanmadığım için çok değiştiğini konuşuyoruz.

Ben çok tuhaf biriyim... Yalnız kalmayı seviyorum, yalnız olmaktan zevk alıyorum. Üç çocuğun evin içinde koşturması beni çok yoruyor. Yalnız kalmayı seviyorum. Televizyon izliyorum ya da bir maç izliyorum, ama çoğunlukla bunu yapıyorum. Ruh halime bağlı. Çok düzenli biriyim, günüm planlıysa ve bana bir şey yaparlarsa... Kendimi kapatırım. İletişim kurmam, içime atarım.