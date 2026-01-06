Osimhen'den Lookman'a sert tepki!

Afrika Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik'i karşı karşıya getiren mücadelede dikkat çeken bir an yaşandı. Karşılaşmanın bir bölümünde Victor Osimhen , yaşanan bir pozisyonun ardından sinirlerine hakim olamadı ve takım arkadaşı Ademola Lookman'ın üzerine yürüdü. Sahadaki bu gerginlik kısa sürede yatıştırılsa da yankıları tribünlere ve sosyal medyaya taşındı.



TARAFTARLARDAN OSIMHEN'E ELEŞTİRİ VE DESTEK

Maçta tribünleri dolduran Nijeryalı taraftarlar Osimhen'i ıslıklarken sosyal medyada da Osimhen'in bu tavrı eleştirildi.

Nijeryalı taraftarlar bu anı içeren videoların altına "Osimhen sahada önüne gelene bağırıyor", "Lookman sahanın her yerinde ve senden daha iyi oynuyor", "Osimhen'in bu tavrını anlamak mümkün değil" şeklinde yorumlarda bulundu.

Öte yandan, bazı taraftarlar ise Osimhen'i haklı buldu ve "Onu suçlamıyorum, Lookman'ın pas vermesi gerekirdi" ve "Osimhen kızgın olmakta haklı. Lookman bencillik yaptı ve pas vermedi" şeklinde yorumlar yaptı.