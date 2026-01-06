Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi iki kritik eksik

Teknik direktör Pep Guardiola'nın, iki yıldız savunmacının yokluğunda savunma kurgusunda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Galatasaray'ın hücum hattındaki etkili isimler düşünüldüğünde, bu eksiklerin Manchester City adına önemli bir dezavantaj oluşturduğu yorumları yapılıyor. Guardiola'nın savunmada alternatif isimlerle sahaya çıkması beklenirken, takımın savunma direncinin nasıl şekilleneceği merak konusu.