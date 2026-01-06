Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi iki kritik eksik
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester City, mücadele öncesinde savunma hattında ciddi eksiklerle karşı karşıya. İngiliz temsilcisinin as stoperleri Ruben Dias ve Josko Gvardiol’un sakatlıkları nedeniyle kritik karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi.
Teknik direktör Pep Guardiola'nın, iki yıldız savunmacının yokluğunda savunma kurgusunda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Galatasaray'ın hücum hattındaki etkili isimler düşünüldüğünde, bu eksiklerin Manchester City adına önemli bir dezavantaj oluşturduğu yorumları yapılıyor. Guardiola'nın savunmada alternatif isimlerle sahaya çıkması beklenirken, takımın savunma direncinin nasıl şekilleneceği merak konusu.
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
Manchester City ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 28 Ocak'ta saat 23.00'te oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, rakibinin savunmadaki bu önemli eksiklerini avantaja çevirerek kritik deplasmandan olumlu bir sonuçla dönmeyi hedefliyor.