Jose Mourinho'dan Manchester United ve Ruben Amorim için açıklama! "Hikayem orada kaldı"
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Braga maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Manchester United’ın Ruben Amorim ile yollarını ayırmasının ardından gelen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.
Mourinho, Portekizli teknik direktörler üzerinde baskı olup olmadığı yönündeki soruya, "Portekiz'deki teknik direktörler üzerinde neden baskı olduğunu anlamıyorum. Her teknik direktör kendi adına konuşur." ifadeleriyle başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Manchester United'daki kendi kariyerine de gönderme yaptı.
MANCHESTER UNITED SÖZLERİ
Jose Mourinho, İngiliz ekibinden ayrıldığı döneme ilişkin olarak, "Manchester United'daki kariyerimi ve ayrılmamın nedenlerini iyi biliyorum. Bir kulüpten ayrıldığımda kapıyı kapatırım. Ya da onlar bana kapatır. Sonrasında yorum yapmam, dışarıdan olanları analiz etmem. Hikâye orada kaldı, rakamlar ortada ve kazandığım üç madalya evimde." dedi.
AMORIM KARARINI KENDİSİ DEĞERLENDİRECEK
Ruben Amorim'in yaşadığı sürece yalnızca kendisinin cevap verebileceğini vurgulayan Mourinho, "Ruben'e ne olduğu sadece onun analiz edeceği bir durum. Onu tanıdığım kadarıyla bunu yapacağına inanıyorum. Bunu kamuoyuyla paylaşır mı, bilmiyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.
RUBEN AMORIM İLE YOLLAR AYRILDI
Manchester United, geçtiğimiz sezon göreve getirdiği Ruben Amorim ile alınan istikrarsız sonuçların ardından pazartesi günü yollarını ayırmıştı.