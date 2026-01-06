Jose Mourinho'dan Manchester United ve Ruben Amorim için açıklama! "Hikayem orada kaldı"

Mourinho, Portekizli teknik direktörler üzerinde baskı olup olmadığı yönündeki soruya, "Portekiz'deki teknik direktörler üzerinde neden baskı olduğunu anlamıyorum. Her teknik direktör kendi adına konuşur." ifadeleriyle başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Manchester United'daki kendi kariyerine de gönderme yaptı.

MANCHESTER UNITED SÖZLERİ

Jose Mourinho, İngiliz ekibinden ayrıldığı döneme ilişkin olarak, "Manchester United'daki kariyerimi ve ayrılmamın nedenlerini iyi biliyorum. Bir kulüpten ayrıldığımda kapıyı kapatırım. Ya da onlar bana kapatır. Sonrasında yorum yapmam, dışarıdan olanları analiz etmem. Hikâye orada kaldı, rakamlar ortada ve kazandığım üç madalya evimde." dedi.