Manchester United'da Ruben Amorim'le yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, 20. hafta oynanan Leeds United maçının ardından teknik direktörü Ruben Amorim 'le yollarını ayırma karar aldı. Premier Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Manchester ekibi, ligde topladığı 31 puanla 6. sırada yer alıyor. Manchester United'dan yapılan açıklamada Premier Lig'de çarşamba günü oynanacak Burnley maçında takımın başında U18 takımını çalıştıran Darren Fletcher'ın yer alacağı belirtildi.





Athletic'te yer alan habere göre Amorim'in Manchester United CEO'su Omar Berrada ve kulübün futbol direktörü Jason Wilcox'la arasındaki ilişkinin bozulduğu ve ayrılık kararı alındı.



Erik ten Hag'ın ayrılığının ardından Kasım 2024'te Manchester United'la anlaşan Ruben Amorim, İngiliz ekibinin başında 63 maça çıkarken 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 23 yenilgi elde etti.

