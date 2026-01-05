Liverpool'un transferdeki çılgın projesi Lionel Messi!

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; sezona beklentilerin altında başlayan ve zirve yarışında yeniden söz sahibi olmak isteyen Liverpool, Lionel Messi'yi transfer listesine aldı. İngiliz ekibinin, tecrübeli yıldızın tecrübesi ve liderliğini kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Lionel Messi (AFP) MLS TAKVİMİ ETKİLİ OLDU Inter Miami forması giyen Lionel Messi'nin, MLS takvimindeki boşluk nedeniyle uzun bir süre resmi maça çıkamayacağı ifade edildi. Bu durumun, Arjantinli yıldızın Dünya Kupası'na hazırlanma sürecini etkilememesi adına 6 aylık kiralık bir transfer seçeneğine sıcak bakmasına neden olduğu aktarıldı.