Liverpool'un transferdeki çılgın projesi Lionel Messi!
2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde kariyerine nasıl devam edeceği merak edilen Lionel Messi hakkında gündemi sarsacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Dünyaca ünlü yıldızın yeniden Avrupa futboluna dönebileceği öne sürüldü.
İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; sezona beklentilerin altında başlayan ve zirve yarışında yeniden söz sahibi olmak isteyen Liverpool, Lionel Messi'yi transfer listesine aldı. İngiliz ekibinin, tecrübeli yıldızın tecrübesi ve liderliğini kadrosuna katmak istediği belirtildi.
MLS TAKVİMİ ETKİLİ OLDU
Inter Miami forması giyen Lionel Messi'nin, MLS takvimindeki boşluk nedeniyle uzun bir süre resmi maça çıkamayacağı ifade edildi. Bu durumun, Arjantinli yıldızın Dünya Kupası'na hazırlanma sürecini etkilememesi adına 6 aylık kiralık bir transfer seçeneğine sıcak bakmasına neden olduğu aktarıldı.
REKABET HIRSINDAN VAZGEÇMEDİ
Haberde Messi'nin hâlâ üst düzey rekabet arzusunu koruduğu, fiziksel durumu el verdiği sürece en üst seviyede futbol oynamak istediği vurgulandı. Bu isteğin, Avrupa'ya kısa süreli bir dönüş ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
38 yaşındaki dünya yıldızı, 2024/25 sezonunda Inter Miami formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada görev aldı. Messi bu maçlarda 43 gol atarken, 26 asistlik katkı sağlayarak etkileyici bir performans ortaya koydu.