Brighton'dan Carlos Baleba yalanlaması!
Brighton Başkanı Paul Barber, orta saha oyuncusu Carlos Baleba hakkında açıklamalarda bulundu. Manchester United ile adı anılan Kamerunlu futbolcu için konuşan Barber, transfer iddialarını net bir dille yalanladı.
Barber, "Manchester United'dan kimse bizimle iletişime geçmedi. Bu transfer döneminde ya da gelecekte Carlos'u satma gibi bir planımız veya isteğimiz yok" ifadelerini kullandı.
Baleba'nın kulüp için önemine vurgu yapan Barber, "Onun ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu ve ileride birçok seçeneği olacağını biliyoruz. Ancak şu anda bizim için çok önemli. Afrika Uluslar Kupası'ndan döndüğünde sezonun ikinci yarısında önemli bir rol üstlenecek. Onu sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Brighton formasıyla 19 maçta süre aldı.