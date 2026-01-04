Brighton'dan Carlos Baleba yalanlaması!

Barber, "Manchester United'dan kimse bizimle iletişime geçmedi. Bu transfer döneminde ya da gelecekte Carlos'u satma gibi bir planımız veya isteğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Carlos Baleba (EPA)2

Baleba'nın kulüp için önemine vurgu yapan Barber, "Onun ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu ve ileride birçok seçeneği olacağını biliyoruz. Ancak şu anda bizim için çok önemli. Afrika Uluslar Kupası'ndan döndüğünde sezonun ikinci yarısında önemli bir rol üstlenecek. Onu sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Brighton formasıyla 19 maçta süre aldı.