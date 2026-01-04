Başkentte 3 puan! Lazio - Napoli: 0-2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A’nın 18. haftasında Lazio, sahasında Napoli’yi konuk etti. Stadio Olimpico’da oynanan karşılaşmayı Napoli 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Leonardo Spinazzola ve 32. dakikada Amir Rrahmani kaydetti.
Lazio'da Tijjani Noslin, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalırken, Adam Marusic ise 88. dakikada direkt kırmızı kartla ihraç edildi. Başkent ekibi mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
Napoli'de de Pasquale Mazocchi, 88. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonuçla birlikte Napoli ligdeki puanını 37'ye yükseltirken, Lazio 24 puanda kaldı.
Serie A'nın 19. haftasında Napoli, sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak. Lazio ise evinde Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.