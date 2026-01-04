Arda Güler'den asist Bernabeu’da gol şov! Real Madrid - Real Betis: 5-1 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga’da Real Madrid, sahasında konuk ettiği Real Betis’i farklı mağlup etti. Santiago Bernabeu’da oynanan mücadeleyi Real Madrid 5-1 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Arda Güler karşılaşmada asist yaparak tabelayı değiştiren isimlerden biri oldu.
Asencio ve 90+4. dakikada Fran Garcia'dan geldi. Konuk ekip Real Betis'in tek golünü ise 66. dakikada Cucho Hernandez kaydetti.
ARDA GÜLER'DEN ASİST
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 77. dakikada oyuna dahil oldu. Genç yıldız, Gonzalo Garcia'nın 82. dakikada attığı golde asisti yapan isim oldu.
PUAN DURUMU
Bu sonucun ardından Real Madrid, ligdeki puanını 45'e yükseltti. İki maç sonra mağlubiyet yaşayan Real Betis ise 28 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Real Madrid, La Liga'nın gelecek haftasında Levante'yi sahasında ağırlayacak. Real Betis ise Real Oviedo deplasmanına konuk olacak.