Arda Güler'den asist Bernabeu’da gol şov! Real Madrid - Real Betis: 5-1 | MAÇ SONUCU

Asencio ve 90+4. dakikada Fran Garcia'dan geldi. Konuk ekip Real Betis'in tek golünü ise 66. dakikada Cucho Hernandez kaydetti.

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 77. dakikada oyuna dahil oldu. Genç yıldız, Gonzalo Garcia'nın 82. dakikada attığı golde asisti yapan isim oldu.