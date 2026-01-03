Cagliari'den Semih Kılıçsoy için opsiyon açıklaması! "Bizim için çok önemli bir oyuncu olabilir"
Serie A’da Milan’a 1-0 kaybeden Cagliari’de Başkan Tommaso Giulini, Beşiktaş’tan kiralanan Semih Kılıçsoy hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Giulini, satın alma opsiyonunun yüksekliğine vurgu yaptı.
İtalya Serie A'nın 18. haftasının açılış maçında Cagliari ile Milan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rafael Leao'nun golüyle 1-0 kazanan Milan, sahadan üç puanla ayrıldı.
Cagliari'de Semih Kılıçsoy, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç futbolcu 83. dakikada yerini Leonardo Pavoletti'ye bıraktı.
BAŞKAN GIULINI'DEN SEMİH SÖZLERİ
Karşılaşmanın ardından Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, DAZN'a yaptığı açıklamada Semih Kılıçsoy'un transfer sürecine dair önemli ifadeler kullandı.
Giulini, Beşiktaş ile henüz kesin bir anlaşmaya varılmadığını belirterek şu sözleri kullandı: "Onu birkaç yıldır takip ediyoruz ve ilk maçı umut vericiydi. Beşiktaş ile henüz bir anlaşma sağlamadık. İyi geçirmediği bir sezonun ardından bu fırsat ortaya çıktı. Kadromuza katmak istedik ve menajeri sayesinde anlaşma tamamlandı. Satın alma opsiyonu Cagliari standartlarına göre oldukça yüksek. Beşiktaş, Semih'in bonservisini elinde tutmak istedi ve Montella da onu milli takım için yakından takip ediyor. Bizim için önemli bir oyuncu olabilir."