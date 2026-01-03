Cagliari'den Semih Kılıçsoy için opsiyon açıklaması! "Bizim için çok önemli bir oyuncu olabilir"

Semih Kılıçsoy (REUTERS)

BAŞKAN GIULINI'DEN SEMİH SÖZLERİ

Karşılaşmanın ardından Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, DAZN'a yaptığı açıklamada Semih Kılıçsoy'un transfer sürecine dair önemli ifadeler kullandı.

Giulini, Beşiktaş ile henüz kesin bir anlaşmaya varılmadığını belirterek şu sözleri kullandı: "Onu birkaç yıldır takip ediyoruz ve ilk maçı umut vericiydi. Beşiktaş ile henüz bir anlaşma sağlamadık. İyi geçirmediği bir sezonun ardından bu fırsat ortaya çıktı. Kadromuza katmak istedik ve menajeri sayesinde anlaşma tamamlandı. Satın alma opsiyonu Cagliari standartlarına göre oldukça yüksek. Beşiktaş, Semih'in bonservisini elinde tutmak istedi ve Montella da onu milli takım için yakından takip ediyor. Bizim için önemli bir oyuncu olabilir."