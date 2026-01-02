Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor





18.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU



2019 yazında Trabzonspor'dan Lille'e 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Yusuf Yazıcı, Ocak 2022'de CSKA Moskova'ya, Eylül 2022'de ise Trabzonspor'a kiralandı.



Yusuf, 2024 yazında ise bedelsiz olarak Olympiakos'a imza atmış ancak ilk sezonunda sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.