Sergio Ramos Sevilla'yı almak için teklif yaptı
Sergio Ramos’tan futbol dünyasını şaşırtan bir hamle geldi. İspanyol efsane, kariyerine başladığı Sevilla’yı satın almak için resmi teklifte bulundu.
Futbol tarihinin en büyük savunmacıları arasında gösterilen Sergio Ramos, kariyeriyle ilgili ezber bozan bir karar aldı. İspanyol yıldız, futbola adım attığı kulüp olan Sevilla'yı satın almak için harekete geçti.
RESMİ TEKLİF MASADA
İspanya basınından COPE'nin haberine göre; Sergio Ramos, Sevilla kulübünü satın almak adına resmi teklifini sundu. Ramos'un, kulübün mevcut hissedarlarıyla temasa geçtiği ve satın alma sürecini doğrudan yönettiği belirtildi.
HİSSEDARLARDAN YANIT BEKLENİYOR
Haberde yer alan bilgilere göre Sevilla'nın mevcut hissedarları, Ramos'un teklifine henüz resmi bir dönüş yapmadı. Ancak görüşmelerin sürdüğü ve taraflar arasında temasın kopmadığı ifade ediliyor.
EN YÜKSEK TEKLİF RAMOS'TAN
COPE'nin aktardığı detaylarda, Sergio Ramos'un sunduğu teklifin masadaki diğer tüm tekliflerden daha yüksek olduğu vurgulandı. Bu durum, İspanyol yıldızın Sevilla'yı sadece duygusal bir bağla değil, ciddi bir yatırım planıyla hedeflediğini gösteriyor.
SEVILLA İLE ÖZEL BAĞ
Sergio Ramos, futbol kariyerine Sevilla altyapısında başlamış, buradan Real Madrid'e transfer olarak dünya futbolunun zirvesine çıkmıştı. Yıllar sonra kulübünü satın alma girişimi, İspanya'da "tarihi bir geri dönüş" olarak yorumlandı.