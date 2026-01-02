Roma Atletico Madrid ile el sıkıştı

Roma, Giacomo Raspadori'nin transferi için Atletico Madrid ile anlaşmak üzere.



Marca'da yer alan habere göre; Kulüpler, zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması üzerinde son rötuşları yapıyor.



Roma ve Atletico Madrid, Giacomo Raspadori için anlaşmaya bir adım kaldı. Son saatlerde taraflar arasında yeni temaslar gerçekleşti ve iki kulüp arasındaki sözlü anlaşma neredeyse tamamlandı.



Müzakereler, zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu bir kiralama ile sonuçlanacak. Bu formül, Roma'nın hemen kalıcı bir finansal taahhütte bulunmadan hücumunu güçlendirmesine olanak tanıyacak. Atletico ise bu sayede İtalyan futbolcu için geçici bir çıkış yolu bulmuş olacak.