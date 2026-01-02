PODCAST CANLI YAYIN

Milan Niclas Füllkrug'u açıkladı

Milan, West Ham United'dan Alman golcü Niclas Füllkrug'un transferini açıkladı. West Ham United forması altında bu sezon 9 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, gol sevinci yaşayamadı.

Milan, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte hücum hattına takviye yaptı

Massimiliano Allegri yönetiminde bu sezon yeniden zirve mücadelesi veren İtalyan ekibi, kadrosunu Niclas Füllkrug ile güçlendirdi.



Milan, West Ham United'dan Alman golcüyü satın alma opsiyonuyla kiraladı.

West Ham United forması altında bu sezon 9 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, gol sevinci yaşayamadı.

