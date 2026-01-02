Milan Niclas Füllkrug'u açıkladı
Milan, West Ham United'dan Alman golcü Niclas Füllkrug'un transferini açıkladı. West Ham United forması altında bu sezon 9 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, gol sevinci yaşayamadı.
Milan, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte hücum hattına takviye yaptı
Massimiliano Allegri yönetiminde bu sezon yeniden zirve mücadelesi veren İtalyan ekibi, kadrosunu Niclas Füllkrug ile güçlendirdi.
