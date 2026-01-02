Brennan Johnson resmen Tottenham'da
Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, transfer dönemine ses getiren bir hamleyle girdi. Londra temsilcisi, Tottenham forması giyen Brennan Johnson ile anlaşma sağlandığını resmen duyurdu.
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Brennan Johnson transferi, Crystal Palace tarihinin en yüksek bedelli anlaşması olarak kayıtlara geçti. Kulüp, 24 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
11 NUMARALI FORMAYI KAPTI
Galli futbolcunun Crystal Palace'ta 11 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Hızlı oyun yapısı ve dikine futboluyla bilinen Johnson'ın hücum hattında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
TOTTENHAM PERFORMANSI
Brennan Johnson, bu sezon Tottenham formasıyla 21 resmi karşılaşmada görev aldı. Galli sağ kanat oyuncusu bu süreçte 4 gol kaydederek takımına skor katkısı sağladı.
Crystal Palace teknik heyeti, Johnson'ın Premier Lig tecrübesi ve çok yönlü hücum katkısıyla takıma ivme kazandırmasını hedefliyor.