Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber!

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid'e yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'den kötü haber geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransız futbolcu, son haftalarda dizindeki sakatlık nedeniyle ağrı çekiyordu. Mbappe'nin, bugün yapılan (31 Aralık) MR'ında ise dizinde lezyon tespit edildi. Dizinde tespit edilen bu lezyon nedeniyle Mbappe'nin oynamaması ve dinlenmesi gerekiyor.

Mbappe, bu sakatlığının ardından 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Mbappe, 29 gol attı ve 5 asist yaptı.

